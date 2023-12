Um urubu-preto, um lagarto teiú e um filhote de gambá foram reintroduzidos na natureza nesta sexta-feira (1º) por técnicos do GramadoZoo, em Gramado. Os animais chegaram ao zoológico para atendimento emergencial, passaram por trabalho regenerativo e foram acompanhados pela Secretaria do Meio Ambiente do município da Serra.