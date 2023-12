As chuvas da segunda-feira (18) causaram um novo bloqueio no km 200 da BR-116, em Picada Café. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interrupção do fluxo de veículos no trecho ocorreu por volta das 23h. Segundo a PRF, a pista deve ser liberada ao longo desta terça-feira (19). Esse mesmo trecho havia sido bloqueado há exato um mês com as chuvas que atingiram a Serra gaúcha.