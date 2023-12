Os próximos dias serão de movimento intenso no Parque de Eventos Mário Bernadino Ramos, os Pavilhões da Festa da Uva. Boa parte dos mais de 359 mil metros quadrados do local estarão ocupados pelo público em três grandes atrações, que ocorrem de forma simultânea no estacionamento, no espaço multicultural e na cancha de rodeio.