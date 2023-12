A tarde desta quinta-feira (21) foi marcada com o lançamento da 17ª Operação Verão Seguro, em Caxias do Sul. A ação, que acontece anualmente, visa a conscientizar as pessoas sobre os riscos de nadar em represas, a fim de prevenir afogamentos, além de fiscalizar atividades que são proibidas nesses locais, como caça e pesca. A operação segue até 20 de março.