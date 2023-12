Além do fluxo de veículos em direção ao Litoral, a Serra também espera por aumento na movimentação do trânsito, especialmente na Região das Hortênsias. De acordo com estimativa da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), 66 mil veículos devem passar pelas praças de pedágio administradas pela estatal em Gramado e São Francisco de Paula. O número é pouco maior que o registrado no feriado de Natal, quando 64 mil veículos passaram pelos locais.