O lançamento do Calendário 2024 Saneamento para todos ocorreu na tarde de sexta-feira (15), em Caxias do Sul. Ilustrado pelos 15 alunos finalistas da 1ª edição do Concurso de Desenho do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), o evento integrou a Semana Municipal da Água, em outubro de 2023. O lançamento foi realizado na praça Dante Alighieri e contou com a presença de estudantes, professores, diretores das escolas e autoridades. Os estudantes receberam os desenhos emoldurados e exemplares do calendário.