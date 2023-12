Desde as 15h desta terça-feira (5), veículos leves estão liberados para trafegar nos kms 175,4 e 181 da BR-116, em Nova Petrópolis. O trecho estava totalmente bloqueado desde o dia 18 de novembro e causou a redução no movimento de turistas na região das Hortênsias, segundo levantamentos das prefeituras de Canela e Nova Petrópolis e do Conselho de Turismo Região Hortênsias (Contur). A liberação traz alívio e comemoração para o setor de turismo de municípios da região, que sentiam o impacto dos bloqueios causados por quedas de barreiras e desmoronamentos dos últimos meses na época das festividades natalinas, um dos principais atrativos do ano aos turistas.