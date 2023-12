Após baixa adesão, está reaberto o edital de contratação temporária de auditor médico e operador de máquinas em Farroupilha, com contratos de até 18 meses. Os interessados podem fazer as inscrições até as 17h do dia 8 de janeiro pelo Sistema Eletrônico de Inscrições (SEI), pelo e-mail processoseletivo@farroupilha.rs.gov.br ou no setor de protocolo da prefeitura.