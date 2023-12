Além dos impactos para quem se desloca de carro, o bloqueio na RS-452, entre o distrito de Vila Cristina, em Caxias do Sul, e o município de Vale Real, provocou o cancelamento de sete linhas de ônibus que ligam Caxias aos municípios da Região das Hortênsias. As empresas Expresso Caxiense e Citral, que operam o serviço, suspenderam as operações devido às condições da estrada e à falta de segurança nos desvios utilizados para chegar aos destinos.