O trecho da RS-452, entre Caxias do Sul e Vale Real, uma das principais ligações da Serra com a Região Metropolitana, foi liberado para tráfego de veículos nesta sexta-feira (22). O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) concluiu a recuperação do trecho que estava interditado por causa de estragos provocados pelo temporal no começo do mês.