Após a ocorrência do temporal de sexta-feira (17) e sábado (18), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul avisa que pelo menos três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) podem sofrer alterações na prestação de serviços nesta segunda-feira (20). Outras unidades também podem passar por mudanças no funcionamento a partir de avaliações que ocorrem também ao longo da segunda.