A chegada do Papai Noel acompanhada do acendimento da iluminação natalina da Praça Dante Alighieri e o concerto de Natal com a Orquestra Municipal de Sopros são os destaques do Magia dos Encontros 2023, em Caxias do Sul. O evento anual, que celebra o período natalino, conta com cerca de 80 atrações artísticas com apresentações em diferentes pontos da cidade. A programação está prevista para começar neste sábado (25) e segue até o dia 6 de janeiro de 2024.