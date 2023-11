O Grupo Gotas de Vida, em parceria com o Instituto de Leitura Quindim, promovem no próximo sábado (11), das 14h às 17h, o evento “Doce Novembro – Um encontro de conhecimento, cultura e diversão”, que visa uma troca de experiências sobre o diabetes mellitus tipo 1 (DM1), contando com a presença de profissionais das áreas de psicologia e endocrinologia e adultos que convivem com a doença.