A partir desta sexta-feira (17), às 11h, os amantes de veículos antigos têm um encontro marcado em Bento Gonçalves. A cidade recebe o 30º Encontro Sul-Brasileiro de Veículos Antigos nos Pavilhões da Fundaparque até domingo (19). Essa será a segunda vez que o evento é realizado no município — a primeira foi em 2015. A cada ano é escolhida uma sede para receber o evento, que se intercala entre os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Os ingressos custam R$ 15 e podem ser adquiridos no Sympla. Já o estacionamento é R$ 25 para carros, R$ 10 para motos e R$ 50 para ônibus.