O Encontro Nacional de Aeromodelismo da Serra Gaúcha (Enasg) ocorre neste fim de semana em Caxias do Sul, O evento é promovido pela Associação Caxiense de Aeromodelismo (Ascaero). A 19ª edição da atração, voltada para amantes de miniaturas de aviões, tem como propósito convidar praticantes do esporte das mais variadas regiões do Brasil e oferecer ao público um espetáculo de manobras. As atividades ocorrem no sábado (1º) e domingo (2), na sede da entidade, na Estrada Municipal Jacob Basso, em Ana Rech.