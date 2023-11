Respeitar os princípios da própria marca, acreditar nos valores dela, agir com coerência e saber do poder da influência de cada um dentro e fora do ambiente profissional são alguns dos pontos que Arthur Bender, criador do conceito personal branding no Brasil, exibe em Caxias do Sul nesta quarta-feira (29). Com 38 anos de carreira, o profissional contribuiu com o planejamento de marca pessoal de empresas como Gerdau, Marcopolo e Telefônica de Madri, e conversa com associados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) no Tri Hotel Executive.