É no distrito de Criúva, comunidade rural a cerca de 54 quilômetros do centro de Caxias do Sul, que reside a dona de um grande feito no país. Viviana Mazoti Vacchi, 42 anos, conquistou o 1º lugar no curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde. A capacitação oferecida pelo Ministério da Saúde formou 40.614 pessoas, sendo que Viviana obteve 10 na nota média final, resultado que a levou para o topo.