A União das Associações de Bairro (UAB) de Caxias do Sul realiza neste sábado (25) mais uma edição do tradicional concurso Mais Bela Comunitária. No total, seis candidatas vão subir ao palco, mas apenas quatro delas serão eleitas a Mais Bela, 1º princesa, 2º princesa e Simpatia Comunitária. O evento será realizado no Ponto de Cultura UAB, a partir das 19h. O desfile está previsto para iniciar às 19h30min.