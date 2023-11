Com o tema “Celebre Emoções”, se inicia neste domingo (12) o Natal Borbulhante, em Garibaldi, com programação no centro histórico da cidade. Às 19h ocorre o aguardado acendimento das luzes natalinas, que também contará com a benção do frei Édson Cecchin e apresentação dos músicos do Duo Consoar. O evento segue até o dia 6 de janeiro de 2024.