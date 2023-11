O feriado de Proclamação da República não será muito bom para as atividades ao ar livre na Serra. Isso porque, segundo a Climatempo, o tempo será instável, com previsão de chuva para as cidades da região nesta quarta-feira (15). No entanto, apesar da possibilidade de precipitação, as temperaturas vão seguir altas, variando de mínima de 14°C em São José dos Ausentes e máxima de 27ºC em Bento Gonçalves e Flores da Cunha.