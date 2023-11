A Caravana Iluminada da Coca-Cola FEMSA Brasil faz passeio entre as ruas de Caxias do Sul e Farroupilha nesta sexta-feira (3). A atração itinerante, que deve passar por 70 cidades de sete estados, desfila com cinco caminhões exibindo mensagens natalinas e levando ao público o convite presente no tema deste ano, "Desperte o Papai Noel que há em você", com o objetivo de transmitir a mensagem de que todos têm o poder de resgatar e fortalecer a magia do Natal.