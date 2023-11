Caxias do Sul não registra surto de meningite, mas há aumento de casos e mortes pela doença em comparação com o ano passado. Entre janeiro e outubro de 2022, foram contabilizados 49 casos e dois óbitos. No mesmo período deste ano, foram registrados 79 casos e cinco mortes — duas ocorreram em outubro, sendo de uma criança e de uma mulher adulta que não tinham contato entre si.