A 23ª edição da Parada Livre de Caxias do Sul ocorre no próximo domingo (12) na Praça Dante Alighieri, às 15h. O tema deste ano é Orgulho de ser, resistir para vencer. Para o coordenador da Parada Livre, Sandro Mauricio, a ação tem como objetivo valorizar as pessoas. Segundo ele, sãoo esperadas mais de 10 mil pessoas na praça Dante Alighieri no domingo.