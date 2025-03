Zagueiro do Juventude viaja para se apresentar à seleção da Venezuela

Venezuelano disputou três partidas com a camisa alviverde.

O zagueiro Wilker Ángel, 31 anos, teve oficializada a sua convocação para a seleção da Venezuela. O jogador do Juventude foi chamado pelo técnico Fernando Batista para defender o seu país nas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos duelos contra Equador e Peru, nos dias 21 e 25 de março, respectivamente.

Pela Venezuela, Wilker Ángel disputou a Copa América em 2015, 2016 e 2024. A equipe é a oitava colocada na tabela das Eliminatórias, com 12 pontos em 12 jogos. O grupo conta ainda com outros atletas que atuam no Brasil, casos de Soteldo e Tomás Rincón (Santos), Ferraresi (São Paulo), José Martínez (Corinthians) e Savarino (Botafogo).