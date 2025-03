Veranópolis publica nota colocando em dúvida a continuidade do futebol profissional

Atualmente, o Veranópolis está na Divisão de Acesso do Gauchão.

Na noite desta quinta-feira (13), o Veranópolis anunciou, através de suas redes sociais, o fim da gestão do presidente Darlan Conceição. Sem um grupo para administrar o clube, o VEC pode ficar sem jogar profissionalmente pela falta de recursos.

Em nota, Darlan explicou sobre as dificuldades encontradas no comando do Pentacolor e insucesso na busca por um novo administrador para o próximo biênio (2025 à 2027).