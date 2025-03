Com aprendizados do ano passado, zagueiro do Caxias projeta Série C 

Lucas Cunha em treinamento no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

O zagueiro Lucas Cunha é um dos atletas que estavam na campanha do Caxias na Série C do ano passado. Como um dos remanescentes, o defensor pode ajudar em pontos que o time grená precisa melhorar na competição nacional.

Como mandante, em 2024, o Caxias teve a sétima melhor campanha entre os 20 clubes. Foram seis vitórias, um empate e duas derrotas, com 70,4% de aproveitamento. No entanto, como visitante, o time teve a pior campanha, com dois pontos somados em 30 disputados.

— No ano passado, a gente mostrou muito a nossa força dentro de casa. Temos que dar continuidade nisso. E temos que nos preparar um pouquinho melhor, principalmente mentalmente, para disputar as partidas fora de casa. A gente vai enfrentar adversários difíceis. Se eu não estou enganado, são cinco jogos no Nordeste. Então, são viagens longas e desgastantes contra equipes de massa. Temos que estar preparados para conseguir chegar lá e buscar o resultado. Somando com a nossa força dentro de casa, a gente vai conseguir fazer uma boa Série C — comentou Lucas Cunha, que completou sobre a competição nacional:

— A Série C será muito disputada. Eu acho que um nível um pouco acima do que foi o ano passado. Então envolve equipes de Série A do Paulistão, equipes do Nordeste que são muito fortes, é muito difícil jogar lá. Temos as nossas estratégias traçadas, a gente sabe o nosso objetivo dentro da Série C. Então, temos que trabalhar, não deixar acontecer como no ano passado, porque é incômodo para nós atletas, é incômodo para o nosso torcedor. Temos que entrar com um mental muito mais forte para conseguir fazer uma Série C da maneira que tem que ser feita.

O técnico Luizinho Vieira comentou em uma das suas entrevistas que o Caxias será protagonista na Série C 2025. O objetivo é claro do acesso para o próximo ano.

— Nós estamos trabalhando para poder desempenhar o nosso melhor papel dentro da Série C. A competição vai ser muito difícil, uma Série C muito qualificada. Tem equipes que têm um orçamento muito alto, só que a gente tem o fator casa, tem o fator clima também aqui. Temos que juntar tudo o que é positivo para nós, trabalhar, trazer dentro do campo o que a comissão está nos passando. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma grande competição.

Jogo-treino

Antes da Série C, o Caxias vivencia uma longa intertemporada. No domingo (16), às 15h30min, encara o Criciúma, no CT do clube catarinense.