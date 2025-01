O jejum de quase 22 anos do Juventude no clássico Ca-Ju

O Juventude não vence o Caxias, no Estádio Centenário, pelo Campeonato Gaúcho, há quase 22 anos. A última vez foi no dia 8 de março de 2003, 5 a 3, pela 5ª rodada do Estadual. Depois disso, foram oito clássicos com quatro vitórias grenás e quatro empates.