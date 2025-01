Meia vira dúvida para estreia do Caxias e zagueiro deixa treino antes do fim

Atacante Calyson (foto) sofreu uma pancada com zagueiro Allan na atividade desta terça. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias se reapresentou nesta segunda-feira (20) e abriu a semana de estreia para a disputa do Gauchão com um treinamento no CT do clube, ao lado do Estádio Centenário.

O volante Vini Guedes havia ficado de fora dos outros treinos da equipe na semana passada após um desconforto no músculo posterior da coxa. Nesta segunda, ele participou do aquecimento e começou a transição física. Porém, não trabalhou a parte tática e técnica com Luizinho Vieira.

Por outro lado, o meia Tomas Bastos segue de fora. O atleta sentiu uma fadiga muscular e não participou dos treinos do final de semana. Ele apenas correu nas atividades de sábado e domingo.

TIMES

Sem a possibilidade de contar com Tomas Bastos, Nicholas foi o escolhido para a atividade deste começo da semana. A grande dúvida para a estreia, contra o Monsoon, é exatamente no meio-campo. Pedro Cuiabá também foi testado no time de cima, com Lorran fazendo a primeira função.

A equipe que iniciou a atividade teve: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Nicholas; Calyson, Richard e Welder.

A outra equipe contou com Emiliano; Ronei, Alan, Alisson e Carlos Henrique; Paulinho, Zanelato e Kelvyn; Yago, Gabriel Lima e Nescau.

SUSTO