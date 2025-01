"Estamos ansiosos", diz zagueiro sobre começo do Gauchão para o Caxias

Lucas Cunha é um dos poucos remanescentes do Caxias para 2025. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

Depois de sete semanas de preparação, o Caxias inicia a semana de estreia no Campeonato Gaúcho. Na próxima quinta-feira (23), às 19h, o time grená visita o Monsoon, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Após quase 50 dias de preparação, chegou a hora do Caxias iniciar a temporada 2025 e superar a ansiedade pelo recomeço.

— Estamos um pouco cansado já de fazer trabalho físico, de fazer essa pré-temporada. Mas é uma coisa que é muito necessária, porque é o nosso alicerce para aguentar a temporada inteira. Estamos ansiosos, porque quando a gente treina focado nos jogos. E a gente não vê a hora que esses jogos possam começar — disse o zagueiro Lucas Cunha, em entrevista ao programa Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra.

Para o Gauchão e para a temporada 2025, o Caxias passou por uma reformulação geral. Trocas na presidência, na diretoria, no departamento de futebol, na comissão técnica e no elenco, que teve poucos remanescentes, um total de sete.

— O Caxias está em uma constante evolução. O pessoal que chegou agora já esteve à frente do clube um tempo atrás. Foi uma época de muito sucesso. Então, a gente viu uma evolução muito grande no Caxias, desde a comissão técnica que chegou, que é uma filosofia muito atual, propõe jogo, os atletas que vieram, vieram com excelentes referências — avaliou Lucas Cunha, um dos poucos que permaneceram da última temporada.

Ao todo, foram 20 contratações para a atual temporada. Um grupo remodelado e formado com as ideias do departamento de futebol comandado por José Caetano Setti e o técnico Luizinho Vieira.

— Um grupo muito unido, um grupo que é trabalhador, que veio para o Caxias sabendo o ano que nós tivemos de 2024. Não foi um ano que trouxe muitas alegrias para o nosso torcedor. Então temos essa responsabilidade. A gente sabe que vai ser um ano de competições muito difíceis. No meu ponto de vista, será a Série C mais difícil dos últimos anos — disse Lucas Cunha, que finalizou:

— Então o grupo que foi montado em cima das fortes competições que teremos, em busca de melhorar a instituição num todo, de trazer alegria ao nosso torcedor. Então observamos que é um grupo muito guerreiro e que com certeza vai trabalhar para isso.