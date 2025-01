"Vai ser um jogo difícil", alerta atacante do Caxias sobre estreia no Gauchão 

Atacante Calyson do Caxias deve começar como titular no Gauchão. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O atacante Calyson vem de bons números no Londrina, onde atuou na temporada passada. O jogador entrou em campo em 35 jogos entre Campeonato Paranaense e Série C do Brasileiro. Ao todo, marcou sete gols. Agora, o jogador quer ajudar o Caxias em 2025.

O primeiro passo será dado na próxima quinta-feira (23), às 19h, diante do Monsoon, na estreia do Gauchão. A partida será no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O adversário é novado na primeira divisão. A equipe da capital conta com investimento do exterior. No Centenário, o discurso é de cautela.

— Vai ser um jogo difícil. Como todos os jogos. Não tem jogo fácil. Ainda mais quando se trata do Gauchão. A gente sabe que eles trocaram de treinador, mas isso não quer dizer muita coisa. Eu conheço alguns jogadores lá que tem bastante qualidade. E tenho certeza que eles vão dar a vida pra que possam vencer o jogo. Estamos preparado, estamos focados. Estamos treinando bem, estamos com a cabeça boa pra que a gente possa chegar lá sabendo da dificuldade do jogo — comentou Calyson, que pediu atenção na estreia do time:

— A gente tem que ter uma atenção. Independente do adversário. Eu creio que o Monsoon vai dificultar o máximo. Sabemos da responsabilidade que é vestir essa camisa grená. Todo mundo bem concentrado pra que a gente possa fazer um grande jogo. E se Deus quiser, buscar esse resultado importante aí nessa estreia.

EM CAMPO

Calyson terá uma função diferente com o técnico Luizinho Vieira. O atleta vai atuar mais pelo lado direito do ataque, ora como meia ora como extrema para dar mais liberdade ao atacante Richard e o centroavante Welder. Uma função que ele já fez em outras equipes.

— Eu já fiz essa função em outros clubes, como meia e ponta. Ele pede pra mim flutuar ali bastante e também dou muita liberdade pro Thiago Ennes ali e pro Ronei. É uma função que eu gosto de fazer. Tenho certeza que vou aprimorar ainda mais o modelo de jogo que o professor quer. Se caso eu for começar eu vou dar a vida ali pra que a gente possa buscar junto o resultado positivo — declarou o atacante Grená.

Um dos motivos que fez o Caxias contratar o técnico Luizinho Vieira foi o seu modelo de jogo bem definido. Propositivo, de intensidade e marcação alta. Um estilo que agrada o atacante Grená.