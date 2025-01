Caxias deve ter dois desfalques para enfrentar o Monsoon na estreia do Gauchão

Caxias não vai divulgar lista de relacionados para o jogo e meia Tomas Bastos pode virar desfalque. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias encerrou a pré-temporada com um treinamento na manhã desta quarta-feira (22), no gramado do CT Baixada Rubra. A atividade foi sob forte calor. O técnico Luizinho Vieira fez um trabalho de bola parada e jogadas ensaiadas.

Dois atleta começaram o treino, mas não terminaram. Depois da metade da atividade, o volante Vini Guedes finalizou o treino com trabalhos físicos junto ao preparador Tiago Cetolin. O jogador pode ficar à disposição do treinador, mas não para começar a partida.

A situação que mais preocupa recai sobre o meia Tomas Bastos. Depois de participar do trabalho de terça-feira, o camisa 10 Grená chegou a ir para o campo, fez o aquecimento e iniciou o trabalho tático entre os titulares. Contudo, logo nos primeiros minutos o atleta deixou o campo e foi para o vestiário. Ele pode desfalcar o time contra o Monsoon, quinta-feira (23), às 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O técnico Luizinho Vieira mantém o atleta como dúvida para o jogo:

— Ao longo da pré-temporada sempre vai acontecer um estresse muscular aqui e outro ali. A gente espera que ele possa estar apto para poder trabalhar amanhã. Uma preocupação aqui e outra ali, como aconteceu com Vini Guedes, que já vem trabalhando, ou com Bastos, faz parte do processo. Ainda bem que tem mais um dia para poder estrear e a gente colocar todo mundo em condições — comentou o treinador.

PROBLEMA NO ATAQUE

O segundo desfalque da equipe deverá ser o atacante Calyson. O jogador novamente não treinou nesta última atividade. O atleta sofreu uma pancada no joelho esquerdo após uma dividida com o zagueiro Allan, que também está no DM. O atacante começou entre os titulares os testes do Caxias na pré-temporada. Caso vire desfalque, o treinador analisa ter peças para repor:

— O Bastos, o Calyson e o Nicholas são jogadores próximos de característica e a gente tem outras peças, com outras características, para conseguir jogar nesse setor, mais de um arraste, de um para um. São jogadores importantes dentro do que programamos. Então, uma característica ou outra não vai mudar muito, principalmente a estratégia de início de jogo — finalizou.

Sem o meia e o atacante, o técnico Luizinho Vieira testou a formação com Nicholas na armação e Iago no lado esquerdo de ataque. O provável time tem: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Nicholas (Tomas Bastos); Iago, Richard e Welder.

PRÉ-TEMPORADA

A preparação foi nota 10 em todos os sentidos LUIZINHO VIEIRA Técnico do Caxias

Ao todo, o Caxias teve 51 dias de preparação para a disputa do Gauchão 2025. Foram 20 reforços contratados para este ano, que reserva ainda a Copa do Brasil e o Brasileirão da Série C. Sobre a pré-temporada, o técnico disse estar satisfeito com o tempo:

— A gente se planejou e as notícias lá em novembro eram que o Gauchão, ele poderia começar um pouco mais cedo. Então, procuramos se programar um pouco mais cedo, principalmente na montagem do elenco, em cima dessas ideias. E acabou até se prolongando um pouco mais o Campeonato Gaúcho e pré-temporada ficou maior. Enfim, mas estou muito satisfeito — declarou Luizinho, que completou: