Novato no Gauchão, adversário da estreia do Caxias conta com nomes cascudos para o Estadual

Monsoon é conhecido como Trovão da Zona Sul de Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

Com menos de cinco anos de fundação, o Monsoon vai disputar o seu primeiro Gauchão. O time vem do título da Divisão de Acesso de 2024, quando bateu o Pelotas, nos pênaltis. A equipe também tem o título da campeã da Terceirona Gaúcha de 2022.

O Monsoon conta com investimento externo e a ascensão foi rápida ao cenário do futebol gaúcho. O nome vem da empresa, com sede em Dubai, que é investidora da equipe. E a sede é o Estádio João da Silva Moreira, mais conhecido como Parque Lami, que pertence à família Assis Moreira e é a antiga casa do extinto Porto Alegre Futebol Clube.

Para o Gauchão, o clube aposta em nomes cascudos do cenário do futebol brasileiro. O elenco é formado por 12 reforços, 12 remanescentes da conquista da Divisão de Acesso e dois jogadores que retornam de empréstimo. Goleador em 2024, o centroavante Léo Bahia segue na equipe. Ele marcou cinco vezes na Série A2.

Entre os reforços, o time conta com o zagueiro Sidnei. Natural de Alegrete, o atleta passou pelo Inter. O atleta de 35 anos também tem uma vasta carreira no futebol europeu. Em 2023, o defensor defendeu o Ceará. Outro nome conhecido é o atacante Leandro, ex-Grêmio. O atleta voltou ao Brasil em 2024, depois de passar sete anos no Japão.

O elenco ainda tem outros conhecidos. Um deles é o lateral-direito Gere Itaqui, o experiente goleiro Max de 38 anos, o meia Diogo Sodré e o centroavante Batista. Os dois últimos ex-Caxias.

SAÍDA REPENTINA

Antes mesmo de começar o Gauchão, o Monsoon teve que lidar com uma situação incomum. O técnico Bruno Coutinho, Campeão da Série A2, pediu demissão. Há uma semana para o Estadual começar, o clube teve de buscar a contratação do treinador China Balbino. Entre os motivos para a saída do treinador, uma crise financeira:

— Não entregaram nem próximo do prometido. O clube passa por uma dificuldade financeira, e acaba que isso afeta todos os setores — revelou o ex-técnico à Zero Hora.