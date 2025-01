As três escalações e as primeiras ideias do técnico do Juventude após jogo-treino

Técnico Fábio Matias vai observar o elenco na próxima quarta (15) em amistoso contra o Boca Juniors, na Argentina. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude realizou o seu primeiro teste da pré-temporada. O trabalho foi no último sábado, contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. A partida terminou com vitória alviverde pelo placar de 2 a 0, com gols de Petterson e Nenê. O jogo-treino teve três tempos de 30 minutos.

O treinador Fábio Matias aproveitou a atividade para usar 29 jogadores. Eles foram divididos em três times diferentes. Ainda não é possível definir um time titular, mas já se tem um desenho alinhado do modelo tático similar ao da temporada passada.

O Pioneiro traz um resumo de como foi a atuação de cada time e as ideias do técnico Fábio Matias nesta primeira movimentação alviverde:

:: 1° Time

Marcão; Ewerthon, Adriano Martins, Danilo Boza, Felipinho; Dudu Vieira, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Ênio e Gabriel Taliari.

Com este primeiro time, o Juventude teve o domínio da partida e não sofreu defensivamente. A primeira mudança tática foi na zaga. Danilo Boza começou pelo lado esquerdo. Sem ainda um volante camisa 5 ideal, Dudu Vieira foi o escolhido para começar e teve atuação discreta. Jean Carlos caiu bastante pelo lado esquerdo ofensivo. No ataque, destaque para o extrema Ênio, que veio do Amazonas. O jogador é rápido, driblador e arriscou algumas finalizações. Na função de centroavante, Gabriel Taliari pouco apareceu.

:: 2º Time

Marcão (Gustavo); Reginaldo, Abner, Cipriano, Alan Ruschel; Kelvi, Davi, Mandaca; Batalla, Vitor Pernambuco e Gilberto

No segundo time, o técnico Fábio Matias alternou os goleiros, mas não foram exigidos. O zagueiro Cipriano é alto e se mostrou seguro pelo lado esquerdo. O defensor Abner teve destaque ofensivo nas jogadas aéreas e colocou uma bola na trave. O lateral-direito Reginaldo avançou bem pelo corredor, buscando jogadas com Vitor Pernambuco, que pouco se sobressaiu. Batallia é jogador de força, arrasto e teve boa movimentação pelo lado esquerdo. Dos volante, o jovem Davi Goes foi o construtor, de boa participação. O melhor em campo foi o centroavante Gilberto com três finalizações ao gol e muito participativo.

:: 3º Time

Gustavo (Marcão); Wictinho, Pedro, Adriano Martins (Abner), Marcos Paulo; Mandaca (Kelvi), Luiz Henrique, Nenê; Petterson, Batalla (Vitor Pernambuco) e Caíque