FOTOS: Juventude é recebido com festa por funcionários, torcedores e atletas da base 

A festa pela permanência do Juventude na Série A ainda não terminou e não tem hora para acabar. O elenco de jogadores do Juventude chegou nesta quinta-feira (5) a Caxias do Sul depois do jogo diante do São Paulo.

O Verdão venceu o Tricolor Paulista pelo placar de 2 a 1. A partida foi realizada no Morumbi e garantiu a permanência do clube na Série A do Brasileirão de forma antecipada.

Após o avião pousar na Serra, o ônibus do clube levou os atletas direto para o Estádio Alfredo Jaconi. Um corredor verde se formou para recepcionar os guerreiros alviverdes. Funcionários do clube, torcedores e atletas das categorias de base estavam esperando para abraçar os jogadores. Depois do carinho dos presentes, os atletas foram para o vestiário.

A equipe volta aos treinos na sexta-feira (6) pela manhã. O Juventude ainda tem o último compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (8), às 16h, o Verdão enfrenta o Cruzeiro. O jogo é importante, pois vale a classificação do time para a Copa Sul-Americana 2025.