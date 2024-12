10 jogadores já se despediram do Juventude 

Com nove jogos na temporada, volante Thiaguinho não segue no Juventude. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Os jogadores do Juventude estão de férias. E aqueles que estão em fim de contrato já se despediram do Alviverde. Nas redes sociais, 10 atletas se manifestaram após o time garantir a permanência na Série A do Brasileirão.

Entre os nomes, alguns titulares, como o atacante Lucas Barbosa. Artilheiro do Juventude na temporada, o jogador retorna ao Santos, clube que detém os direitos econômicos. O atleta marcou 14 gols no ano. O goleiro Gabriel também publicou nas redes sociais uma mensagem em tom de despedida. O Juventude tem o interesse em renovar, mas depende de uma engenharia financeira junto ao Coritiba.

— Palavras não conseguem descrever tudo aquilo que foi vivido esse ano no Juventude. Sou grato a Deus pela oportunidade de ter participado desse grupo que foi formado, que se tornou uma família. Um grupo de jogadores fantásticos, mas acima de tudo um grupo de pessoas espetaculares! Quero aqui agradecer ao grupo de jogadores e pessoas envolvidas no dia-a-dia do clube, vocês foram demais, vocês fizeram esse ano ser muito especial na minha vida, lembrarei pra sempre de momentos que passamos juntos, alegrias, frustrações, risadas, mesinha, células, refeições e tantos outros momentos — declarou o camisa 1 alviverde.

Outros três emprestados também se despediram, mas o clube tenta mantê-los para 2025: o zagueiro Lucas Freitas e os laterais João Lucas e Ewerthon. O primeiro pertence ao Palmeiras, o segundo ao Santos e o último ao Sport. Outros que já mandaram seus recados de despedida foram o goleiro Lucas Wingert, o lateral Gabriel Inocêncio, o atacante Diego Gonçalves, o zagueiro Zé Marcos e o volante Thiaguinho.

MENSAGES DE DESPEDIDA

Lucas Wingert - Goleiro

— Fim de mais uma temporada e hoje me despeço deste clube que foi a minha casa durante os últimos dois anos! Apesar da despedida, encerro esse ciclo com muita gratidão por tudo que vivi defendendo as cores do Juventude. Foram inúmeros momentos inesquecíveis compartilhados ao lado de pessoas que ficarão na minha memória para sempre.

Gabriel Inocêncio - Lateral

— Mais um ciclo se encerrando e muito grato por tudo esse ano, foram muitas alegrias e muitos aprendizado, agradeço a Deus por ter contribuído com o Juventude a continuar na Elite do campeonato brasileiro, agradeço a diretoria e ao Júlio Rondinelli e a todos os jogadores, vai dar saudades, construímos uma família.

Diego Gonçalves - Atacante

— Fim da temporada! Obrigado a todos pelo apoio e muito obrigado Juventude. Foi uma honra vestir essa camisa e fazer parte desse grupo fantástico.

Zé Marcos - Zagueiro

— Tudo chega ao fim. Porém, eu não poderia encerrar esse ciclo sem demonstrar a minha imensa gratidão ao tempo que fiquei por aqui. Aprendi muito com todos deste clube e tive o imenso prazer de trabalhar com profissionais que levarei para sempre comigo, não só no futebol, mas para a vida. Obrigado a todos por transformarem minha experiência única e enriquecedora. Saio com o sentimento de dever cumprido por ter participado do acesso e a permanência do Juventude na elite do futebol. Foi um prazer honrar essa camisa e fazer dela a minha prioridade por esses anos! E, se eu pudesse escolher apenas um dos maiores aprendizados que tive aqui e com a torcida jaconera, seria, a vida é um desafio e desistir nunca se opção. Estarei sempre na torcida por todos vocês!

Lucas Barbosa - Atacante

— Agradecer a esse grupo que devolveu a minha alegria em jogar futebol. Eu vinha de temporadas onde muitos desconfiavam e questionavam o meu potencial. Obrigado por acreditarem e confiarem em mim.

Thiaguinho - Volante

— Fim de ciclo com essa camisa gigante da Serra Gaúcha! Obrigado por tudo!

João Lucas - Lateral

Em 49 jogos na temporada, João Lucas fez sete assistências e dois gols com a camisa do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

— Gostaria de expressar minha mais profunda gratidão ao Esporte Clube Juventude, um clube que me acolheu e trouxe de volta a alegria de jogar futebol! Aos atletas, comissão técnica e funcionários, agradeço imensamente pelo companheirismo, apoio e pelos valiosos ensinamentos ao longo desta temporada. Sempre estarei torcendo pelo sucesso de cada um que fez parte dessa família. Eternamente JUntos!

Lucas Freitas - Zagueiro

— Encerrando um ano de desafios, crescimento e conquistas. Minha gratidão ao Juventude por esse ciclo incrível, ao Júlio Rondinelli pelo convite e confiança, aos jogadores que estiveram ao meu lado nessa caminhada, e à comissão técnica, com um agradecimento especial ao treinador Fábio Matias. No final, tudo deu certo, e levo comigo aprendizados que ficarão para sempre.

Ewerthon - Lateral