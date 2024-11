A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro foi praticamente perfeita para o Juventude. O time alviverde venceu o Bahia, de virada, e contou com tropeços do Athletico-PR e Bragantino, ultrapassados pelo Verdão. Além disso, Grêmio, Vitória e Fluminense perderam e viram o Ju encostar na tabela.