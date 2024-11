Para quem gosta de emoção, a vitória do Juventude diante do Bahia foi um prato cheio. Depois de sair perdendo logo aos dois minutos de jogo, o time alviverde foi em busca da virada na segunda etapa. Neste sábado (9), o Verdão ganhou por 2 a 1, e encerrou um jejum de seis rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Um alívio para as cinco partidas que ainda restam na luta pela permanência na elite nacional.