Os próximos cinco jogos irão definir o futuro do Juventude no Campeonato Brasileiro. As rodadas finais da competição nacional serão decisivas para o objetivo alviverde de permanência na elite nacional. E o primeiro desafio será contra um concorrente direto. Nesta quarta-feira (20), às 19h, o Ju encara o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre.