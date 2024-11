Empolgado Notícia

"O Caxias está pronto para poder subir", afirma técnico Luizinho Vieira

Treinador concedeu entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra, e comentou sobre a preparação do clube para a disputa da Série B e a montagem do elenco que terá o Gauchão e a Copa do Brasil como primeiros desafios em 2025