Caxias do Sul perdeu um dos grandes personagens do esporte desde a década de 1960. Morreu nesta quarta-feira (20) Luiz Alberto Cidade, o Lambari, aos 73 anos. Ex-jogador do juvenil do Flamengo, ele se destacou no futebol amador de Caxias do Sul e também no futsal. O ex-atleta estava internado no Hospital Virvi Ramos e faleceu em decorrência de uma pneumonia e deficiência renal.