O Caxias não entra em campo desde o dia 24 de agosto, quando o clube encerrou sua participação na Série C 2024 com uma derrota por 2 a 1 para o CSA, em Maceió. Em setembro, a antiga gestão do clube já planejava uma grande reformulação no grupo, que se tornou maior ainda com a posse da nova diretoria, no final do mês.