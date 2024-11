Acordo Notícia

Caxias confirma renovação de contrato com o meia Tomas Bastos até o final de 2025

Jogador ainda se recupera de uma lesão no joelho e permanecerá no clube para disputar o Gauchão, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro

05/11/2024 - 17h24min Atualizada em 05/11/2024 - 17h24min