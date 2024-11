A tradicional Copa União de Clubes começará a definir os seus campeões a partir deste final de semana. Um dos campeonatos de maior destaque do futebol amador de Caxias do Sul terá cinco decisões, sendo três jogos disputados no bairro São Luiz da 6ª Légua, um no distrito de Fazenda Souza e outro no bairro Forqueta.