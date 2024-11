O meia-atacante Lucas Barbosa é um dos jogadores mais regulares da atual temporada do Juventude. São 51 partidas, sendo o atleta com mais participações, ao lado de Jadson, e o goleador da equipe com 12 gols marcados. A vitória contra o Bahia pela 33ª rodada do Brasileirão encerrou um jejum de seis jogos sem vitória do time alviverde e acabou com uma "seca" do artilheiro.