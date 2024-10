Saiba quem foram os campeões da Copa Randoncorp ITF Master

A terceira edição da Copa Randoncorp ITF Master foi encerrada no sábado (26), nas quadras do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul. O torneio de tênis teve 33 campeões e vices das categorias de simples e duplas.



— Um saldo positivo, de muitos jogos com alto nível técnico. Muitas disputas entre os jogadores do Brasil e do exterior. Acreditamos que todos ficaram muito felizes com as confraternizações. A impressão que nos foi dada é muito positiva e interessante. Tivemos a transmissão ao vivo das finais o que também garantiu uma qualidade no evento e agora é projetar o ano que vem — disse Alexandre Stoduto, diretor do torneio.