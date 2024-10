A reformulação do elenco do Caxias para 2025 vai atingir mais de 90% do grupo que disputou a Série C do Brasileiro. Já deixaram o Estádio Centenário 17 jogadores. Nos últimos dias, o clube oficializou que os contratos de Dirceu, Marcelo, Geilson, Felipe Tontini, Peninha e Robinho não serão renovados. Os atletas ficam livres para acertar com outros clubes.