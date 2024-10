A reunião no Conselho Deliberativo do Caxias, no último dia 14, abriu as portas para que o clube possa ter uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) a partir de então. Com 111 votos a favor e apenas dois contrários à ideia de uma eventual parceria, os conselheiros grenás decidiram que o clube está apto a ouvir propostas.