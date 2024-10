A reunião dos conselheiros que pode ter iniciado uma nova fase na história do Caxias iniciou por volta das 18h15min de segunda-feira (14), no Salão Nobre João Prataviera. E depois de duas horas, o clube oficialmente abriu as portas do Estádio Centenário para a vinda de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol), no futuro.