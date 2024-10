De olho no futuro Notícia

Conselheiros do Caxias aprovam a possibilidade de constituição de uma SAF

Reunião para debater a viabilidade do clube ter a parceria de uma Sociedade Anônima do Futebol ocorreu na noite desta segunda-feira (14) no Salão Nobre, do Estádio Centenário

14/10/2024 - 21h16min Atualizada em 14/10/2024 - 21h21min