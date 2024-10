O Juventude foi superado pelo Ypiranga, por 2 a 1, de virada, no Estádio Alfredo Jaconi, no sábado (12). O jogo foi atrasado pela sétima rodada da Copa FGF — Troféu Zagallo. Após a partida, no instagram, Adilson Stankiewicz, presidente do clube de Erechim fez uma postagem, em tom de provocação.